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İbrahim Toraman Gaziantepspor'un teklifini reddetti

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, eski futbolcusu İbrahim Toraman'a teknik direktörlük görevi için teklif yaptı. İbrahim Toraman bu teklifi geri çevirdi.

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TFF 1. Lig’de zor günler geçiren Gaziantep, takımın başına eski futbolcuları İbrahim Toraman’ı getirmek için görüşmeler yapmıştı.

Ancak 36 yaşındaki Toraman’ın gelen bu teklifi teşekkür ederek reddettiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine Kırmızı-Siyahlılar’ın yeni teknik direktör arayışına koyulduğu bildirildi.

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