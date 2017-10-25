İbrahim Toraman Gaziantepspor'un teklifini reddetti

TFF 1. Lig’de zor günler geçiren Gaziantep, takımın başına eski futbolcuları İbrahim Toraman’ı getirmek için görüşmeler yapmıştı.

Ancak 36 yaşındaki Toraman’ın gelen bu teklifi teşekkür ederek reddettiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine Kırmızı-Siyahlılar’ın yeni teknik direktör arayışına koyulduğu bildirildi.