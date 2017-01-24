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Gaziantepspor cephesinden İbrahim Üzülmez açıklaması geldi

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, genç teknik adam İbrahim Üzülmez hakkında 'Kendisi, herhangi bir olumsuz kelimenin söylenemeyeceği bir kişi' açıklamasını yaptı.

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Kızıl, yaptığı açıklamada, İbrahim Üzülmez'in  çalışkanlığı, kişiliği, azmi ve insanlığıyla tek olumsuz şeyin söylenemeyeceği  bir teknik direktör olduğunu söyledi.
 
Gelinen süreçte kulübün menfaatleri için kan değişimine ihtiyaç  duyulduğunu belirten Kızıl, şöyle konuştu:
 
"İsterdik ki İbrahim hoca ile daha uzun süre çalışalım ama her nedense  takımda istenilen başarı bir türlü yakalanamadı. Kulübün çıkarları için böyle bir  karar alındı. Kendisiyle görüşerek helalleştik ve yollarımızı ayırdık. İbrahim  hoca, herhangi bir olumsuz kelimenin söylenemeyeceği bir kişi. Kendisi, daha  sonra yeniden çalışmak isteyebileceğimiz teknik direktörlerden birisidir."

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