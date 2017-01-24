Gaziantepspor cephesinden İbrahim Üzülmez açıklaması geldi
Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, genç teknik adam İbrahim Üzülmez hakkında 'Kendisi, herhangi bir olumsuz kelimenin söylenemeyeceği bir kişi' açıklamasını yaptı.
Kızıl, yaptığı açıklamada, İbrahim Üzülmez'in çalışkanlığı, kişiliği, azmi ve insanlığıyla tek olumsuz şeyin söylenemeyeceği bir teknik direktör olduğunu söyledi.
Gelinen süreçte kulübün menfaatleri için kan değişimine ihtiyaç duyulduğunu belirten Kızıl, şöyle konuştu:
"İsterdik ki İbrahim hoca ile daha uzun süre çalışalım ama her nedense takımda istenilen başarı bir türlü yakalanamadı. Kulübün çıkarları için böyle bir karar alındı. Kendisiyle görüşerek helalleştik ve yollarımızı ayırdık. İbrahim hoca, herhangi bir olumsuz kelimenin söylenemeyeceği bir kişi. Kendisi, daha sonra yeniden çalışmak isteyebileceğimiz teknik direktörlerden birisidir."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.