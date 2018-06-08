Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İbrahim Üzülmez Ç.Rizespor'a Vagner Love'u istiyor

Önce Jeremain Lens'e talip olan İbrahim Üzülmez, şimdi de Love'u takibe aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bir sezon aradan sonra 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig’e dönen Çaykur Rizespor, transferde büyük oynuyor. Süper Lig’de kalıcı olmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor özellikle takımı sırtlayan bir forvet almak istiyor. Karadeniz ekibi golcü için kesenin ağzını da sonuna kadar açacak.  Bu kapsamda gündeme gelen ilk ve tek isim ise Beşiktaş’ın forvetlerinden Vagner Love. 

Siyah-Beyazlı takıma devre arasında Alanyaspor’dan transfer edilen, ancak beklentilere tam olarak cevap verilemeyen oyuncuya gelen teklifler bir süredir değerlendiriliyor. Rize’nin de tecrübeli oyuncu için devreye girdiği ve Kartal’a kiralama önerisinde bulunduğu bildirildi. Oyuncunun yıllık ücretinin tamamını ödemeyi kabul eden Yeşil-Mavililer, Lens ve Mustafa Pektemek için de bilgi aldı.

42 gole katkı

Alanyaspor ve Beşiktaş formalarıyla Süper Lig’de geride kalan 2 sezonda 52 karşılaşmaya çıkan Vagner Love, 36 gol attı, 6 asist yaptı. Adı Brezilya’dan takımlarla da anılan Vagner Love’ın, kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediği ifade ediliyor.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Çekmeköy

Seçim Yolunda Çekmeköy

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA