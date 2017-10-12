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İbrahim Üzülmez: İyi başlamak önemli ancak iyi bitirmek çok daha önemli

TFF 1. Lig'in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü sahasında Samsunspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, yeni takımıyla ilk maçına çıkacağını hatırlatarak, 'İyi başlamak önemli ancak iyi bitirmek çok daha önemli.' dedi.

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TFF 1. Lig'in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü sahasında  Samsunspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez,  yeni takımıyla ilk maçına çıkacağını hatırlatarak, "İyi başlamak önemli ancak iyi  bitirmek çok daha önemli." dedi.
 
Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere  yaptığı açıklamada, rakipleri Samsunspor'un lige iyi başlayamadığını ancak son  haftalarda iyi mücadele ettiğini kaydetti.
 
Milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra lige iyi başlamak  istediklerini dile getiren Üzülmez, şöyle devam etti:
 
"Her maçta, kazansak da kaybetsek de saha içinde mücadele edip  coşkuyla oynamaya çalışan bir takım görüntüsü içinde olacağız. Geldiğim günden  itibaren oyuncularıma hep bunu anlatıyorum. Onlar da geri dönüş konusunda gayet  iyiler. Takımım, hem camianın hem de benim beklentilerimi biliyor. İyi başlamak  elbette önemli ama iyi bitirmek çok daha önemli. Samsunspor maçı ile iyi başlayıp  iyi bitirmek istiyoruz."
 
Ligde en fazla gol yiyen takımlar arasında Çaykur Rizespor'un da  olduğuna dikkati çeken Üzülmez, "Son üç maçta 11 gol yedik. Oyun içinde zaman  zaman kopukluklar yaşıyoruz. Bazı nedenlerden dolayı defansif anlamda tam bir  kurgu oluşmamış. Bu kurguyu oturtmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
 
Yeşil-mavili takımın teknik direktörü, iyi futbol oynamaya çalışan bir  takım olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"Ofansif oynayan bir takımız ancak top rakipte olduğu zaman da  oynamamız çok önemli. Futbol sadece top sizdeyken oynanmaz. Rakipteyken de iyi  oynamak gerek. Çaykur Rizespor olarak top rakipteyken defansif anlamdaki  oyunumuzu geliştirip iyileştirebilirsek çok daha iyi bir takım olacağız.  İstediğim oyun düzeni ve sistemi için benim de bir iki haftalık zamana ihtiyacım  var."
 
Samsunspor maçında kadroda değişiklik yapacaklarına değinen Üzülmez,  "Samsunspor maçı ile ilgili kafamda netleşen oyuncular var. Netleştirmeye  çalıştırdıklarım da var. En sağlıklı kadroyu sahaya çıkartacağım. İstikrarlı bir  kadroya sahip olmamız gerekiyor." diye konuştu.
 
"Süper Lig'e çıkacağız"
 
Karadeniz temsilcisinin genç oyuncusu Oğulcan Çağlayan ise Samsunspor  maçına yeni teknik direktörleriyle iyi hazırlandıklarını söyledi.
 
Ligde son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını anlatan  Oğulcan, "Bu kötü gidişatımızı lehimize çevirmek istiyoruz. İlk haftalardaki gibi  oynamak istiyoruz. Samsunspor maçını, taraftarlarımızın da desteği ile yeni bir  serinin başlangıcı yapacağız. Buna inanıyoruz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum."  dedi.
 
Oğulcan Çağlayan, hoca değişikliğinin kulüp başkanı ve yönetimin  kararı olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
 
"İbrahim hoca kariyerli ve iyi bir teknik direktör. Futbolculuk  kariyerinde de başarılara imza atmış. İnşallah İbrahim hocamızla hedeflediğimiz  Süper Lig'e çıkacağız. Bizim için tek hedef var, o da Süper Lig'e çıkmak. Onun  için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Hocamız da daha hırslı, istekli ve sahada  ısıran bir takım olmamızı istiyor. Biz de hocamızın dediklerini sahada yerine  getireceğiz."
 
Öte yandan yeşil-mavili futbolcular, Samsunspor maçının hazırlıklarını  sürdürdü.
 
Antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması  gerçekleştirdi. Oyuncuların idmanda neşeli olduğu gözlendi. Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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