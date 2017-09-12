İbrahim Üzülmez: Osmanlıspor'dan bana gelen bir teklif yok

Spor Toto Süper Lig takımlarından Osmanlıspor'da alınan kötü sonuçların ardından İbrahim Üzülmez sesleri yükseldiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Skorer'e özel açıklamada bulunan teknik direktör İbrahim Üzülmez "Osmanlıspor'dan bana gelen resmi bir teklif yok. Kaldı ki şu anda takımın başında mevcut bir teknik direktör var. Bu konuda daha fazla açıklama yapmam doğru olmaz" dedi.

"Hedeflerimle örtüşen bir takım çalıştırmak istiyorum"

Tecrübeli teknik adam, tek hedefinin Spor Toto Süper Lig'de takım çalıştırmak olduğunu vurgulayıp "Hedeflerimle örtüşen bir Süper Lig ekibinde görev almak istiyorum. Gençlerbirliği'nde çok güzel bir arkadaşlık ortamı ve başarı yakalamıştık. Aynı başarıyı başka bir Süper Lig ekibinde elde edeceğime dair kendime güvenim tam" şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor'da antrenörlük yaparak mesleğe adım atan 43 yaşındaki teknik adam sırasıyla Elazığspor, Gençlerbirliği ve Gaziantepspor'u çalıştırmıştı.