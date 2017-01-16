Gaziantepspor Yoiver Gonzalez'i transfer etti
Daha önce Marquinhos Pedroso, Sefa Yılmaz, Muhammet Demir ve Wallace Reis'i transfer eden Gaziantepspor şimdi de Yoiver Gonzalez'i renklerine bağladı.
Kırmızı siyahlılar 27 yaşındaki Gonzalez ile 1,5 + 2 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladı.
Stoper mevkiinde forma giyen Gonzalez, profesyonel kariyerinin tamamını Kolombiya geçirdi. 27 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Millonarios, Fortaleza, CD America ve Deportivo Pasto formaları giydi.
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