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Gaziantepspor Yoiver Gonzalez'i transfer etti

Daha önce Marquinhos Pedroso, Sefa Yılmaz, Muhammet Demir ve Wallace Reis'i transfer eden Gaziantepspor şimdi de Yoiver Gonzalez'i renklerine bağladı.

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Kırmızı siyahlılar 27 yaşındaki Gonzalez ile 1,5 + 2 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladı.
 
Stoper mevkiinde forma giyen Gonzalez, profesyonel kariyerinin tamamını Kolombiya geçirdi. 27 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Millonarios, Fortaleza, CD America ve Deportivo Pasto formaları giydi.

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