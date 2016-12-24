İbrahim Üzülmez'den maç sonu önemli açıklama

Gaziantepspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Beşiktaş ile oynadıkları ve 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ligin ikinci devresinde çıkışa geçeceklerini belirten Üzülmez, 4 transferin şart olduğunu söyledi. İşte Üzülmez'İn açıklamaları...

"ÖNE GEÇEBİLİRDİK..."

İyi mücadele bekliyordum ettik, 2 hafta önceye göre bir canlılık olduğu ortaya çıktı. zor olduğunu biliyorduk zaten. Baskıyı hissettik, ama biz burada oynamamız gibi oynadık. 4-5 net pozisyonumuz var. belki öne geçsek avantaj olacaktı. Çabuk oyuncularla kontra yapardık.

"OYUNCULARIMI KUTLADIM"

İşimiz kolay değil, buraya geldiysek ayağa kaldırmak için uğraşacağız şimdi toplantı yaptık onları mücadelelerinden dolayı tebrik ettim. Camia olarak herkes kentin de oyunculara sahip çıkması lazım benim tek yapacağım şey değil.

"4 TRANSFER LAZIM"

4 tane net transfer alırsak iyi olur. Elinden geleni yaptı oyuncularım ama sağ ve sol bekler, stoperde oynadı. Aboubakar ve Cenk'i tuttular, en az 2 stoper lazım. İkinci devrede bu takım çıkışa geçecek, Beşiktaş'a da şampiyonluk yolunda başarılar dilerim.