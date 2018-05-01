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İbrahim Üzülmez'e 2 yıllık yeni kontrat

Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor’da başarının mimarı İbrahim Üzülmez, yeni sözleşmeyle ödüllendiriliyor. 44 yaşındaki hocayla 2 yıllık kontrat yapılacak.

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Sezona kötü başlayan Çaykur Rizespor’da 8. hafta koltuğu devralan İbrahim Üzülmez ve ekibi, Karadeniz ekibini 1 sezon aradan sonra yeniden Süper Lig’e taşımayı başardı.

Yeşil-Mavililer’de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 44 yaşındaki teknik adamın geleceği ile ilgili karar da verildi. Buna göre başkan Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulu başarılı teknik adamla yoluna devam edecek. Üzülmez’e kupa ödülü olarak 2 yıllık yeni bir kontrat önerilecek.

Rizespor’da bu sezon 250 bin Euro’ya çalışan Üzülmez’e ücretinde ciddi bir iyileştirme yapılacağı bildirildi. Fanatik’in ulaştığı bilgiye göre Üzülmez ve ekibi de Rize’yle yola devam etmeye son derece sıcak bakıyor.

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