İbrahimoviç attı Manchester United kazandı!
Premier Lig'de Mancester United, Old Trafford'da konuk ettiği Sunderland'i 3-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti.
39. dakikada Daley Blind'in attığı golün asistini yapan Zlatan, 82. dakikada bu kez kendi sahne aldı ve bu yıl 50. golünü Sunderland ağlarına yolladı. 86. dakikada Mkhitaryan farkı üçe çıkarırken, uzatma anlarında Fabio Borini Sunderland'in şeref sayısını kaydetti.
Galibiyet serisini 4 maça çıkaran ManU 33 puana çıktı. Bu sezon 11. yenilgisini alan konuk takım ise 14 puanda kaldı.
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