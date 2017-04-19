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Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan'la İstanbul'a gelince kıyamet koptu

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı, takımdan abisi Olcay Şahan'la İstanbul'a gelince yerel basın Şahan için 'İçimizdeki hain' manşetleri attı, tecrübeli futbolcu çıldırdı.

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Ara transferde Trabzonspor'a gelen ve takıma müthiş katkı veren Olcay Şahan bir anda kahramanlıktan ajan pozisyonuna düşürüldü.

İzin gününü fırsat bilip oda arkadaşı Yusuf Yazıcı'yı da yanına alarak İstanbul'a giden ve buluştuğu Beşiktaşlı arkadaşlarıyla kahvaltı yapan Olcay Şahan'ın görüntülerine 'Akla hayale sığmayacak' yorumlar yapıldı. Yerel basında yer alan haberlerde, Beşiktaş ajanı gibi sunulan tecrübeli oyuncu için "Yusuf Yazıcı'yı Beşiktaş'a gitmesi için ayartıyor. İçimizdeki hain" iftirası atıldı.

Bu yazılanlar Olcay'ı çıldırttı. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı için ayrı, kendisi için ayrı üzülen Olcay, "Ben Trabzonspor için canımı dişime taktım, çalışıyorum. Biz eşimizle, dostumuzla görüşemeyecek miyiz? Bu nasıl bir zihniyet" diye isyan etti. Teknik direktör Ersun Yanal da dünkü idman öncesi Olcay Şahan'la özel bir görüşme yapıp sakinleştirdi.

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