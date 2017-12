İdman TV canlı Real Madrid Barcelona şifresiz veren kanallar neler?

Real Madrid Barcelona şifresiz veren kanallar listesi futbolseverlerin araştırdığı konuların başında geliyor. İdman TV canlı yayınla Real Madrid Barcelona canlı izlemek mümkün mü? Real Madrid Barcelona şifresiz veren yabancı kanallar listesini sizler için derledik. İspanya La Liga’da bu hafta El Clasico heyecanı yaşanacak. Bir klasik haline gelen Real Madrid – Barcelona derbisi, sadece İspanya’da değil, dünyanın birçok ülkesinde merakla takip ediliyor. Ülkemizdeki futbolseverler de Real Madrid Barcelona maçını şifresiz izlemek amacıyla araştırma yapıyor. Azerbaycan’ın ünlü kanallarından birisi olan ve birçok maçı şifresiz yayınlamasıyla bilinen İdman TV’nin yayın akışı bu nedenle ilgi çekiyor. İdman TV canlı yayınla Real Madrid Barcelona izleme yolları. Santiago Bernabeu Stadı’nda saat 15:00’te başlayacak dev maçı Türkiye’den Bein Sports 2 kanalı yayınlayacak.

REAL MADRİD BARCELONA ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ

Türkiye'de futbolseverlerin BeIN Sports 2 kanalından canlı olarak izleyebileceği Real Madrid - Barcelona maçını dünya üzerinde birçok kanal naklen yayınlayacak. İşte bu kanallardan bazıları...

REAL MADRİD’TE SON DURUM

Bu sezon ligde istediği sonuçları elde edemeyen Real Madrid, ligin ikinci yarısına iddialı girmek için bu maçta mutlak 3 puanı hedefliyor. Lider Barcelona’dan bir maç eksiğiyle tam 11 puan geride bulunan Real Madrid, ligin dördüncü sırasında yer alıyor. Real Madrid bu maçı kazandığı takdirde lig adeta yeniden başlamış olacak. İki takım arasındaki 175'inci El Clasico mücadelesi, özellikle Real Madrid açısından daha fazla önem taşıyor. Real Madrid ligde oynadığı son maçta Sevilla’yı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz hafta ise FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı kazanan Real Madrid moral bulmuştu.

BARCELONA’DA SON DURUM

La Liga’da fırtına gibi esen ve yoluna namağlup devam eden Barcelona ise bu deplasmanda puan farkının verdiği rahatlıkla sahaya çıkacak. Namağlup lider Barcelona, en yakın rakibi Atletico Madrid’in önünde, bir maç eksiği olmasına rağmen 5 puan farkla lider. Bu sezon oynadığı 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik gibi bir istatistik yakalayan Katalan ekibinde yüzler gülüyor. Barcelona ligde oynadığı son maçta sahasında Deportivo’yu 4-0 gibi farklı bir skorla geçmişti.

REKABETTE SON DURUM

İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında, Madrid ekibi üstün taraf olarak öne çıkıyor. Bu müsabakaların 72'sini Real Madrid, 69'unu Barcelona kazanırken, 33 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Real Madrid 284, Barcelona ise 277 kez ağları sarstı.

İki takım arasında dostluk müsabakaları dahil tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi Barcelona, rakibinin önüne geçiyor. 269 karşılaşmanın 59'u beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona'nın 111, Real Madrid'in ise 99 galibiyeti bulunuyor.

RONALDO MU MESSİ Mİ?

Yıldız oyuncular Barcelonalı Lionel Messi ile Real Madridli Cristiano Ronaldo arasındaki El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü bulunuyor. Messi, bugüne kadar Real Madrid filelerini 14'ü deplasmanda olmak üzere 24 kez havalandırarak bu alanda El Clasico rekorunu elinde tutuyor.

Ronaldo'nun ise Barcelona'ya karşı toplam 17 golü bulunuyor. Portekizli oyuncu, yarın fileleri bir kez havalandırması halinde efsane oyuncu Alfredo Di Stefano'nun Real Madrid formasıyla Barcelona'ya en çok gol atan oyuncu rekorunu egale edecek.

Real Madrid - Barcelona maç sonuçları

İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta: Real Madrid 5, Barcelona 4 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Real Madrid 19 gol atarken, Barcelona 18 golle karşılık verdi. İşte iki takım arasındaki son 10 maç...

16/04/14 İSPK Barcelona 1 - 2 Real Madrid (0 - 1)

25/10/14 İS1 Real Madrid 3 - 1 Barcelona (1 - 1)

22/03/15 İS1 Barcelona 2 - 1 Real Madrid (1 - 1)

21/11/15 İS1 Real Madrid 0 - 4 Barcelona (0 - 2)

02/04/16 İS1 Barcelona 1 - 2 Real Madrid (0 - 0)

03/12/16 İS1 Barcelona 1 - 1 Real Madrid (0 - 0)

23/04/17 İS1 Real Madrid 2 - 3 Barcelona (1 - 1)

30/07/17 HAZ Real Madrid 2 - 3 Barcelona (2 - 2)

13/08/17 İSSK Barcelona 1 - 3 Real Madrid (0 - 0)

17/08/17 İSSK Real Madrid 2 - 0 Barcelona (2 - 0)