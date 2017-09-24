Igor Tudor: Acı çekerek 3 puan kazandık

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Süper Lig'de 2-1 kazanılan Bursaspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Igor Tudor, maç sonunda çok zorlu bir maç oynadıklarını ve acı çekerek 3 puan aldıklarını söyledi.

Hırvat teknik adam acı çekerek kazandıklarını söylerken ''Taktiksel değişiklikte amaç, kazanmaktı. Tabiri caiz ise acı çektik diyebiliriz ama bu tip galibiyetler takım olmak için önemli. Önemli ve güzel bir galibiyet ama bazen galibiyetlerde bile ders çıkarmamız gerekir. İlk 30 dakika bildiğimiz Galatasaray oyunu yoktu, biraz baskı altındaydık. İkinci yarı ise fantastik oldu. Dediğim gibi dersler çıkarmalıyız'' ifadelerini kullandı.

Karabükspor karşısında da hedeflerinin 3 puan olduğunu söyleyen Tudor ''Girdiğimiz pozisyonlarla hak ettiğimizi düşünüyorum. Bursaspor deplasmanından 3 puan almak kolay değil. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Karabükspor'u da yenip milli takım arasına iyi girmek istiyorum'' dedi.

''SOFIANE FEGHOULI 11'DE BAŞLAYACAK...''

Hırvat çalıştırıcı Feghouli'nin Karabükspor maçında da 11'de başlayacağını ''Feghouli'yi bu tip goller atsın diye getirdik diyebiliriz. Üst düzey, klas bir oyuncu. Unutmayalım ki önemli bir sakatlıktan geldi. Yavaş yavaş atlattık. Diyebiliriz ki Karabükspor maçında 11 başlayabilir'' sözleriyle dile getirdi.

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