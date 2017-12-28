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Igor Tudor Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardı

Galatasaray'dan ayrılarak ülkesine giden Igor Tudor, Alanyaspor'la el sıkıştı.

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Galatasaray'da olaylı bir şekilde ayrılan, 'Fatih Terim posterlerini görünce şaşkına döndüm' diyen Igor Tudor, geri dönüyor! 

İkinci yarıdaki zorlu süreci göz önüne alarak daha önce Türkiye'de çalışmış bir teknik adamla yola devam kararı alan Süper Lig ekibi hamlesini yaptı. ,

Tudor sıcak bakıyor

Kardemir Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde oynattığı futbolla beğeni toplayan Tudor'un, Alanyaspor'da da aynı etkiyi yaratabileceğini düşünen yönetim, Hırvat çalıştırıcı ile temasa geçti. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor Yönetimi, kısa süre önce Galatasaray'daki görevine son verilen Igor Tudor isminde yoğunlaştı. 

Tudor'un Alanyaspor'un teklifine sıcak baktığı, ancak net cevap vermek için birkaç gün süre istediği öğrenildi. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 puan alabilen ve ilk yarıyı 18 puanla tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Safet Susic'le anlaşarak yolları ayırmıştı.

(Fanatik)

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