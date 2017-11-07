İgor Tudor, Arda Turan transferinde ısrarcı değil

Bu konuda yönetimle sürekli dirsek temasında olan teknik direktör İgor Tudor, özellikle Arda Turan'la ilgili tavrını her seferinde net bir şekilde ortaya koyuyor. Hırvat teknik adamın son dönemde yeniden gündeme gelen Barcelonalı yıldız hakkında çıkan transfer haberlerinden rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye 9, Beşiktaş'a ise 5 puan fark atıkları bir dönemde ısrarlı bir şekilde Arda'nın adının Galatasaray ile anılmasına tepkili olan Tudor, 5-1 kazanılan Gençlerbirliği maçı sonrası bu konuda kendisine sorulan soruya "Şu anki basın toplantısının konusu Arda Turan değil" yanıtını vermişti.

Tudor'un deneyimli oyuncuyla ilgili tavrının devam ettiği öğrenilirken, başkan Dursun Özbek'i de Arda'yla ilgili çok ısrarcı olmadığı ifade edildi.

Şimdilik ocak ayına kadar sessiz kalmayı tercih eden Tudor, sol kanat için öncelik olarak Juventus'ta forma giyen Kwadwo Asamoah'ın transfer edilmesini istiyor.

(Habertürk)