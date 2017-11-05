Igor Tudor, Dursun Özbek'e; 'Arda'ya Galatasaray'da yer bulurum' demiş

Galatasaray'da transferin son günü yuvaya dönüşü gerçekleşmeyen Arda Turan için Başkan Dursun Özbek'in ara transferde Barcelona yönetimiyle görüşeceği haberi Katalan medyasında manşetlere taşındı. Bu sezon göreve gelen teknik direktör Valverde'nin kadroda düşünmediği Arda'yı hedef alan yorum ve haberlerini sürdüren Sport ve El Mundo Deportivo gazeteleri, tecrübeli oyuncunun Ocak ayında Barcelona'dan kesin olarak ayrılacağını ve tek taliplinin Galatasaray olduğunun altını çizdiler.

Sarı-kırmızılı kulüpte aksayan sol kanat için Arda'nın biçilmez kaftan olduğu görüşü ağırlık kazanırken, taraftarın bir bölümünün dönüşüne sıcak bakmadığı eski kaptanları için Başkan Dursun Özbek'in camiaya seslenmeye hazırlandığı öğrenildi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, sakatlığı nedeniyle bu sezon şans bulamayan Arda Turan ile ilgili konuştu.

Arda'nın içinde bulunduğu durumu değiştirmesini istediğini belirten Valverde, "Arda umarım durumunu tersine çevirebilir, çünkü o tecrübeli bir oyuncu. Şu anda sakat ve onun düzelmesi için beklememiz lazım. Bizim için bir alternatif olabilir. Yetenekli ve tecübeli bir oyuncu" ifadelerini kullanarak oyuncusuna süre verebileceğini söyledi

Geçen sezon Enrique yönetimindeki Barcelona'da 30 maçta 1847 dakika oyunda kalan, 13 gol atıp 7 asist yapan Arda, sezon başı yaşadığı sakatlık sonrası bu sezon maç kadrolarında yer almıyor.

LEVENT TÜZEMEN'DEN ARDA TURAN İDDİASI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sabah Gazetesi yazarlarından Levent Tüzemen, Arda Turan ile ilgili bir bilgi paylaştı ve şunları ifade etti;

"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in teknik direktör Tudor ile bir araya gelip Arda konusunu konuştuğunu duydum. Tudor, "Arda kaliteli bir futbolcu, ona takımda yer bulurum" demiş. Galatasaray Başkanı'nın planı Ocak ayında Arda'yı satış opsiyonlu olarak kiralamak. Bu transferin maliyetini de sponsorun karşılayacağını öğrendim. Arda, İspanya'ya gittiğinden itibaren Galatasaray'ı yüreğinden hiç çıkarmadı, her fırsatta "Ben Galatasaraylıyım" demekten çekinmedi. İzin günlerine denk gelen Galatasaray maçlarını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na koştu ve atılan gollerden sonra sevincini doyasıya yaşadı. Arda tekniği ve oyun zekasıyla Galatasaray'a liderlik yapabilecek bir karaktere sahip. Galatasaray taraftarı Arda Turan'a sırtını dönmemeli çünkü milli oyuncu sarı-kırmızılı camiayı rencide edecek, öfkelendirecek tek kelime etmedi"