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Igor Tudor, eski öğrencisi Latovlevici'yi Galatasaray'a aldırıyor

Galatasaray'da gözler Kwadwo Asamoah'ın diğer alternatiflere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Tudor'un eski öğrencisi Latovlevici'yi gündemine aldı.

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Kwadwo Asamoah'ı Juventus bırakmayınca, sol bek için Galatasaray'da gözler diğer alternatiflere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Tudor'un eski öğrencisi Iasmin Latovlevici'yi gündemine aldı.
 
Asamoah transferinde Juventus'la bir türlü anlaşamayan Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor, gözünü Karabükspor'daki eski öğrencisi Iasmin Latovlevici'ye çevirdi.
 
Sezon başında takımının oynadığı TSYD Kupası maçında burnu kırılan ve ligin ilk üç haftasında forma giyemeyen 31 yaşındaki Rumen oyuncuyu iyi bir alternatif olarak düşünen Hırvat hocanın, bu konudaki isteğini yönetime bildirdiği öğrenildi.
 
Carole'ü Sevilla'ya kiraladıktan sonra sol beksiz kalan Cimbom, yurt dışındaki alternatiflere bakarken, Latovlevici'nin ismi de değerlendirmeye alındı.
 
Habertürk

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