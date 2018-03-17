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Igor Tudor Fenerbahçe - Galatasaray maçına geldi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yle Galatasaray'ın karşılaşacağı derbi öncesi sarı kırmızılı ekibin eski teknik direktörü İgor Tudor, İstanbul'a geldi.

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Süper Lig'de tüm Türkiye'nin kilitlendiği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi İgor Tudor, Türkiye'ye geldi.

Sarı kırmızılı ekibin yaklaşık 4 ay önce görevine son verdiği İgor Tudor bu akşamki derbiyi izlemek üzere İstanbul'a geldi.

İstanbul'da bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülenen İgor Tudor'un yanında menajeri Anthony Seric'in de bulunması dikkat çekti. 

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