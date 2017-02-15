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Igor Tudor imza atmak için Florya'ya geldi

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, resmi sözleşmeye imza atmak için Florya'ya geldi.

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Galatasaray'da Igor Tudor dönemi resmen başlıyor.
 
Jan Olde Riekerink'le yolların ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan Hırvat teknik adam, sabah saatlerinde Florya'ya geldi.
 
Gün içerisinde sözleşme imzalanacak genç teknik adam, bugün saat 17.00'deki antrenmanda yer alacak.
 
Bunun öncesinde saat 15.00'te düzenlenecek toplantıda Jan Olde Riekerink futbolculara veda edecek.
 
Sarı-Kırmızılılar'ın Tudor transferini gün içerisnde resmen duyurması bekleniyor.

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