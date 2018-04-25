Igor Tudor, Galatasaray'daki vazgeçilmezi Tolga Ciğerci'yi Udinese'ye transfer ediyor İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaşan Hırvat teknik adam Igor Tudor ilk transferini eski takımı Galatasaray’dan yapıyor. Sezon başında Galatasaray’ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Tolga Ciğerci’yi Udinese’ye transfer etmek isteyen Tudor, sezon sonunda yönetime sunacağı raporda Tolga Ciğerci’yi transfer listesinin başına ekledi.