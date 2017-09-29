Igor Tudor galibiyet primini kaldırıp yerine 'maç kazan, ekstra izni kap' yöntemini getirdi

Galatasaray'da yıllardır uygulanan prim sistemi bu sezon başında kaldırıldı. Süper Lig'de 6 haftada 16 puan toplayan ve lider olan sarı-kırmızılı takıma yönetim galibiyetlerden dolayı ekstra prim vermedi. Sadece futbolculara sözleşmelerinde yazılı maç başı paraları ödendi. Teknik heyet ise prim yerine takımı motive edecek şeyi buldu: İZİN!

Teknik direktör Tudor yönetiminde ağır idmanlar yapan Galatasaray'da futbolcular ekstra izinle ödüllendiriliyorlar. İki hafta önce Kasımpaşa'yı 2-0 yenen sarı-kırmızılılar bir gün dinlenecekti ancak sergilenen futboldan memnun kalan Tudor izin sayısını iki güne çıkardı. Hırvat hoca Karabükspor'u yenmeleri halinde de milli arada 3 gün izin vereceğini takıma söyledi ve bu karar Florya'da sevinçle karşılandı.

FLORYA'DA HALA YAZ!

Galatasaray idmanlarında geçen yıldan farklı olarak futbolcuların gülen yüzleri karelere yansıyor

Milli maçlar arası öncesinde Karabükspor engelini de aşıp 7 haftada 19 puana ulaşmayı hedefleyen Galatasaray'da dün yapılan taktik ağırlıklı idmanda çift kaleyi kazanan takımın neşesi güne damga vurdu. Igor Tudor'un sezon başından beri yedek kulübesinde yer alan Selçuk'a çift kalede Gomis, Belhanda ve Mariano'lu as kadroda yer vermesi dikkat çekti.

Florya'da idmanların neşe kaynağı olan Gomis dün de bireysel antrenman yaptıktan sonra tesislerden ayrıldı.

Sabah