Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Igor Tudor gelecek sezon için Yacine Brahimi'nin transferini istiyor

2018-19 sezonunun transfer planlamasına başlayan Galatasaray bazı yıldızları şimdiden gözüne kestirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Teknik direktör Tudor'un raporu doğrultusunda bu sezon müthiş bir transfer planlamasının altına imzasını atan Galatasaray şimdiden önümüzdeki sezon için de düğmeye bastı.

2018-19 sezonunun transfer çalışmalarına yavaş yavaş başlayan Sarı-Kırmızılılar bazı yıldızları gözüne kestirmiş durumda. İşte Tudor'un yeni bombası…

SOL AÇIK SORUNUNU ÇÖZECEK

Sol açıkta yaşanan sıkıntıyı bu transfer döneminde çözemeyen Cimbom gözünü şimdiden Porto formasını giyen Yacine Brahimi'ye dikmiş durumda. Yıldız futbolcu için maliyet araştırmalarına start verildi.

FEGHOULİ’DEN DESTEK ALINACAK

Sözleşmesi 2019'da sona edecek olan Brahimi aynı zamanda Feghouli'nin Cezayir Milli Takımı'ndan arkadaşı... 27 yaşındaki Brahimi'nin transferinde gerekirse Feghouli'den de destek alınacak.

“ALIRSAK MÜTHİŞ KATKI YAPAR”

Futbol direktörü Cenk Ergün ve Igor Tudor geçtiğimiz günlerde önümüzdeki sezon planlamasıyla ilgili fikir alışverişi yaptı. Tudor'un Brahimi için "Alırsak müthiş bir katkı yapar" dediği ifade ediliyor. (Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
102 yıl önce Çanakkale Savaşları'na katılan İdlipli askerlerden 121’i şehit düştü

102 yıl önce Çanakkale Savaşları'na katılan İdlipli askerlerden 121’i şehit düştü

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA