Igor Tudor: İnsanların gözündeki krediyi kaybediyorsunuz

İşte Igor Tudor'un açıklamaları:

Türkiye Ligi'nde çok enteresan, komedi filmlerinde olabilecek penaltılar olabiliyor. Bugün de onu gördük. Sadece kendi takımım için bulunduğum bir serzeniş değil bu. Her pazar böyle bir penaltı çıkabiliyor. Hakem komitesi toplanıp, bu nasıl düzeltilebilir, buna bakmalı.İnsanların gözündeki krediyi kaybediyorsunuz. İnsanlar, bakalım ne zaman penaltı verecek diye düşünmeye başlıyor. Futbol olarak bahsedeceksek, bizim seviyemiz değildi bu oynadığımız futbol.2. yarıda yaptığımız ufak değişikliklerle daha iyi oynayan bir Galatasaray gördük. Anlamsız bir penaltıyla beraber maç 2-2'ye geldi. 90 dakikaya bakıldığında kazanmayı hak eden, çok üstün bir Galatasaray vardı. ulüpte çalışan 2-3 kişi bana sürekli, Fenerbahçe maçında olanlar, Beşiktaş maçında olanlar var, hakemle ilgili dikkat etmemiz lazım dedi. Haklı çıktıklarını görüyoruz.