Igor Tudor İstanbul'dan gözleri dolarak ayrıldı

Galatasaray'da görevine son verilen Hırvat teknik direktör Igor Tudor, İstanbul'dan ayrıldı. Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçakla ülkesi Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e giden Tudor, basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

Sitem dolu ve gözleri dolarak yaptığı açıklamada Tudor şunları söyledi:

"Cadı avı bitti. Cadı yandı. Yeni hedeflere odaklanacağım. İçim rahat bir şekilde buradan ayrılıyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım. 16 haftanın 14'ünü zirvede geçirdik. Diğer iki hafta ise ikinci sıradaydık. Şu anda da liderin 1 puan gerisinde ikinci sıradayız. Türkiye çok güzel ve güçlü bir ülke. Futbolu çok seven bir ülke. Umarım bu ülkenin futbolu çok daha güzel, huzurlu ve barışçıl günler görür."

Öte yandan Kulüp İdari Menajeri Mert Çetin de Hırvat teknik adamı uğurlamak üzere havalimanında bulundu.