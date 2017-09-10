Igor Tudor: Milli takım dönüşleri zor olur. Bu dönüş bizi iyi etkilemedi

1-1 berabere biten Antalyaspor maçını değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Oynadığımız oyuna göre 1 puan iyi diye düşünüyorum. Maç öncesi de belirtmiştim. Milli takım dönüşleri zor olur. Bu dönüş bizi iyi etkilemedi. İlk baştan itibaren maç zor olacağını belli etti. Bu tip maçlarda elinde olsa 5 tane değişiklik yaparsın. Ana oyuncularımız, bize oyunu oynatan oyuncularımız gününde değildi. Bunun nedeni de milli takım arası." dedi.

Puan kayıplarının futbolda olduğunu kaydeden Hırvat teknik adam şöyle konuştu:

"Bu tip şeyler futbolda var. Bu maçtan 1 puan aldık. Yapmamız gereken önümüzdeki haftaki maça odaklanmak olacaktır. Buradaki en önemli nokta bence milli takım dönüşleri. Birçok oyuncumuzu, ana oyuncularımızı, oyunu çevirenleri milli takıma gönderdik. Seyahat yapıyorlar. Bazıları iyi oynuyor, bazıları antrenman yapamıyor. Antalya kendi içinde de zor bir deplasman. Ne olursa olsun, böyle bir maçtan sonraki bir puan kötü değil ve sonraki maça dönmemiz gerekiyor."

Ntvspor