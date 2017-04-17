Igor Tudor Kwadwo Asamoah'ı çok istiyor

İtalyan kulübüyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Ganalı futbolcu, hem orta sahada hem de sol tarafta görev yapabiliyor. Teknik direktör Igor Tudor’un Asamoah’ı çok istediği iddia edilirken, başarılı oyuncu bu sezon Serie A’da 14 maça çıktı. 2012’de Udinese’den 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus’un yolunu tutan Asamoah, Gana Milli Takımı’na da sürekli çağrılıyor.