Igor Tudor, performansından memnun olmadığı Jason Denayer'i yedek oturtacak

Teknik direktör Igor Tudor, sistem üzerinde oynama yapıp tekrar dörtlüye döndü ancak bordo-mavililer karşısında verilen pozisyonlar Hırvat çalıştırıcıyı rahatsız etti. Bunun üzerine yardımcılarıyla beraber bir değerlendirme yapan Tudor, Belçikalı stoperi kızağı çekme kararı aldı.

Özellikle yan toplarda çok etkisiz kalan Denayer’in verilen pozisyonların bir çoğunun içinde olması, alınan bu karara gerekçe oldu.

Serdar Aziz'e dönüş yaptı

Tudor ve ekibi bu nedenle savunmada sezona başladığı düzene dönme kararı aldı. Buna göre Gençlerbirliği karşılaşmasında Maicon’un yanında Serdar Aziz’in oynayacak. Atiker Konya deplasmanında sarı kart sınırında olduğundan korunması için oynatılmayan Serdar Aziz, Fenerbahçe maçında ise 11’de görev almış ama henüz ilk bölümde sakatlanıp çıkmıştı. Trabzonspor deplasmanında ise Serdar Aziz’e forma verilmemesi 'Başka bir sorun mu var?' sorusunu akıllara getirmişti. Ancak Tudor Denayer’de aradığını bulamayınca Serdar’a dönüş yaptı.

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