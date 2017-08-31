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Igor Tudor Serdar Aziz'i kulübeye çekecek

Galatasaray'da ilk 11 değişiyor. İlk kesiği ise Serdar Aziz yiyecek.

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Stoper arayışları doğrultusunda eski oyuncusu Jason Denayer ile anlaşan Galatasaray’da, Serdar Aziz’in forması tehlikeye girdi.

Belçikalı oyuncu, savunmanın göbeğinde Maicon ile oynarken, Serdar kulübede oturacak. (Fanatik)

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