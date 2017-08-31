Igor Tudor Serdar Aziz'i kulübeye çekecek
Galatasaray'da ilk 11 değişiyor. İlk kesiği ise Serdar Aziz yiyecek.
Stoper arayışları doğrultusunda eski oyuncusu Jason Denayer ile anlaşan Galatasaray’da, Serdar Aziz’in forması tehlikeye girdi.
Belçikalı oyuncu, savunmanın göbeğinde Maicon ile oynarken, Serdar kulübede oturacak. (Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.