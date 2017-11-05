Igor Tudor ve Gomis'ten Belhanda'ya tebrik!
Belhanda istatistikleri yıktı geçti ve hem Gomis'ten hem de Tudor'dan tebrik aldı. Gençlerbirliği'ni 5-1'lik skorla geçen Galatasaray'da, Belhanda'nın performansı alkış topladı. Net bir pozisyonda gol atmak yerine asist yapan ve Gomis'e golü attıran Belhanda, galibiyetin gizli mimarı oldu.
Hafta içinde, "O Türkiye'de alışık olduğunuz tipte bir 10 numara değil!" diyerek Belhanda'yı savunan Tudor ve yardımcıları ise Faslı yıldızla özel görüştü.
"GÖSTERİŞSİZ 10 NUMARA"
Belhanda'nın maçın gizli kahramanı olduğu da istatistiklere yansıdı. Faslı oyuncu sahada, tüm enlere imza atan futbolcu oldu. Teknik direktör Tudor ile ekibi, Younes Belhanda'ya, "Galibiyette çok büyük bir payın vardı. Bu futbolunu sürdürmeni istiyoruz. Biz senden çok memnunuz" deyip onu kutladı.
Daha sonra Belhanda'ya soyunma odasında perde arkasında imza attığı başarılı işlerden ötürü, "Gösterişsiz 10 numara" diye takıldılar.
İşte Younes Belhanda'nın, Gençlerbirliği maçında imza attığı 'en'ler:
En çok adam geçme: 4
En çok faul alma: 5
En çok ikili mücadele kazanma: 10
En çok isabetli orta: 3
En çok anahtar pas: 5
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.