Igor Tudor yarın futbolcularla vedalaşıp tesislerden ayrılacak

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrıldığını resmen açıklarken Hırvat çalıştırıcı, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah başlayan bekleyişini sonlandırdı.

Tesislerde kalan ve hukuki işlemlerinin bitmesini bekleyen Tudor, geceyi burada geçirerek yarın akşam saatlerinde yapılacak antreman öncesi futbolcularla vedalaşacak ve tesisleri terk edecek. DHA