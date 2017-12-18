Igor Tudor yarın futbolcularla vedalaşıp tesislerden ayrılacak
Galatasaray'da tesislerde kalan ve hukuki işlemlerinin bitmesini bekleyen Tudor, geceyi burada geçirecek ve yarın futbolcularla vedalaşacak.
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrıldığını resmen açıklarken Hırvat çalıştırıcı, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah başlayan bekleyişini sonlandırdı.
Tesislerde kalan ve hukuki işlemlerinin bitmesini bekleyen Tudor, geceyi burada geçirerek yarın akşam saatlerinde yapılacak antreman öncesi futbolcularla vedalaşacak ve tesisleri terk edecek. DHA
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.