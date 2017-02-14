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Igor Tudor Karabükspor ile antrenmana çıkıyor

Galatasaray ile 1,5 yıllığına anlaşan Igor Tudor'un Karabükspor'la antrenmana çıkacağı belirtildi.

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Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Kardemir Karabükspor'un başarılı Teknik Direktörü Igor Tudor'un, akşam saatlerinde Kardemir Karabükspor'un başında antrenmana çıkması bekleniyor.
 
Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberler yapılan Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor'un, akşam kırmızı-mavili ekibin başında idmana çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Kardemir Karabükspor'da, Teknik Direktör Igor Tudor üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Eşinin doğum yaptığı haberini alır almaz kulüpten bir günlük izin alarak ülkesine giden Tudor, Türkiye'ye döndü.
 
İstanbul'a inen genç teknik adamın, Karabük'e doğru yola çıktığı öğrenildi.

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