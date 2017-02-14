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Igor Tudor'dan Galatasaray için ilk açıklama

Riekerink'in görevine son verilmesinin ardından Galatasaray'da gözler Igor Tudor'a çevrildi. Tudor, Galatasaray için ilk açıklama yaptı.

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Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Igor Tudor ilk açıklaması yaptı. Sporx.com'a konuşan Karabükspor Başkanı Feridun Tankut, Igor Tudor ile tercümanı aracılığıyla yaptığı görüşmeyi anlattı.

Igor Tudor ile tercümanı aracılığıyla görüştüğünü ifade eden Tankut, "Tudor'un tercümanı ile görüştüm, bizi üzmek istemediğini ifade etti. Galatasaray'dan da şu ana kadr bizi kimse aramadı, ulaşamadıklarını söylüyorlarmış. Bana herkes ulaşıyor, Galatasaray yetkilileri mi ulaşamıyor" dedi.

Tankut'un verdiği bilgilere göre Tudor'un açıklaması şu şekilde; "Ben başkanımı üzmek istemem, ben Karabükspor'u üzmek istemem. Kırgınlık ve üzgünlük olmadan bu işin olmasını isterim." dedi. (Sporx)

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