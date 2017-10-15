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Igor Tudor'dan Muslera'ya özel izin

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başlarken, özel izin alan Fernando Muslera idmana katılmadı.

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Uruguay Milli Takımı ile iki maç oynayan, uzun yolculuk sonrasında Türkiye'ye dönen ve sadece bir idmanla Atiker Konyaspor karşısında kaleyi koruyan Muslera, Igor Tudor'un izniyle bugünkü antrenmanda yer almadı.

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