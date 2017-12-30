Igor Tudor'dan Vida açıklaması: Türkiye'nin en iyisi olacak

Galatasaray'ın görevine son verdiği Hırvat teknik direktör Igor Tudor, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Geçtiğimiz günlerde ''Süper Lig'in en iyi takımı Beşiktaş. Onlar Şampiyonlar Ligi'ne ağırlık verdiği için şanslıydık'' diyen Tudor, bu kez de Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida hakkında konuştu. Hırvat teknik adam, vatandaşı Vida'nın transferi için ''Vida, Türkiye'nin en iyi oyuncusu olacak. Buna hiç şüphem yok'' sözlerini kullandı.

''YABANCI SAYISINI DÜŞÜRECEKLER''

Tudor, ''Türkiye'de 80 milyon insan var. Neden iyi oyuncular çıkmıyor?'' sorusuna ise ''Bunu Türkiye'de basına karşı da söylemiştim. Alt yapı sistemini değiştirmeleri gerekiyor. Türkiye'de takımların her şeyleri var. Pahalı futbolcular ve teknik adamlar getirebiliyorlar. Şimdi yabancı oyuncu sayısını azaltıp yerli oyuncular için yer açmaya çalışacaklar ama bu bir çözüm değil. Hep sonuca odaklılar. Bu yüzden de teknik direktörler, tecrübeli futbolcular ile birlikte çalışmak zorunda kalıyor'' dedi.

''TÜRKİYE İÇİN ÇOK PAHALILAR''

Galatasaray'a neden Hırvat futbolcu transfer etmediğini de açıklayan Tudor, ''Hırvat oyuncular, Türkiye için çok pahalı. Bu yüzden transfer edemedim'' şeklinde konuştu.

Sporx