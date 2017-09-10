Igor Tudor'dan yönetime: Bize güvenin!

Yeni sezonda 10 oyuncu ile (Gomis, Belhanda, Feghouli, Fernando, Ndiaye, Maicon, Mariano, Latovlevici, Carrasso ve Denayer) kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un yüzü gülüyor.

Transfer dönemi ile ilgili, ''İstediğim oyuncuların yüzde 90'ını aldık. Tempolu, agresif, atletik, 90 dakika savaşan bir takım kurduk'' diyen Hırvat çalıştırıcı, yönetim ile yaptığı görüşmede, "Şampiyonluk dışında her sonuç benim için başarısızlıktır. Bize güvenebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

BİR TEK ASAMOAH ALINAMADI

Tudor'un bu transfer döneminde isteyip de takımında göremediği tek isim Kwadwo Asamoah oldu. Devre arasında tekrar girişimde bulunulacak Asamoah'ın yerine de geçici olarak Latovlevici takviyesi yapıldı. Ayrıca Tudor'un raporu doğrultusunda Sneijder'le yollar ayrıldı, Bruma satıldı, Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesi uzatılmadı, Hakan Balta ve De Jong kadro dışı bırakıldı.

YÖNETİM ÇIKARMA YAPIYOR

Galatasaray Yönetimi Antalya deplasmanında takımı yalnız bırakmayacak. Başkan Dursun Özbek, kardeşi Mehmet Özbek, İkinci Başkan Cengiz Özyalçın, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, yöneticiler Alper Narman, İsmail Sarıkaya ve Burçin Aslan tribünde yerlerini alarak oyunculara destek verecekler.

Sabah