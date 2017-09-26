Igor Tudor'un Bursaspor maçında yaptığı çılgın hamleler hala konuşuluyor

Igor Tudor... Çok değil daha geçen sezonun ikinci yarısında göreve geldiğinde şampiyonluk potasındaki Galatasaray’ı zirveden uzaklaştırdığı için hedef tahtasına oturtulmuştu.

Sarı-Kırmızılı yönetim bir yandan yeni hoca ararken, diğer taraftan üst akıl bakıyordu! Ancak Tudor’a sadece bir yaz kampı yetti de arttı bile... Hırvat hoca kendi idman programını ve yüklemelerini sağlıklı bir şekilde yaptıktan sonra makine gibi işleyen bir takım ortaya çıkardı.

‘Oyunu okuyamıyor’ denirken

Üstelik “Oyunu okuyamıyor” eleştirilerini de yerle bir edercisine yaptığı hamlelerle, Bursa deplasmanında müthiş bir işe imza attı. Takım gerideyken iki bekini birden çıkarıp, iki kanat oyuncusunu sahaya süren Tudor’un bu çılgın hamlesiyle gelen galibiyet, tüm spor basınında gündemin ilk maddesiydi.

Hafta içi şut çalıştırdı

Hırvat hocanın başarısının sırrı ise çok küçük detaylarda saklı: Çalışmak, çalışmak, çalışmak... Maçı uzaktan gelen 2 golle kazanan Galatasaray, hafta boyunca uzaktan şut çalışmaları yapmıştı.

Ayrıca değişiklik sonrası 3’lü savunmaya dönen Aslan’ın, yine hafta içi idmanlarında bu kurguyu birkaç kez denediği ortaya çıktı.

Yani Tudor’un başarısı tesadüften ya da altı boş bir cesaretten ibaret değil, tam anlamıyla çalışmanın ve disiplinin ürünü.

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