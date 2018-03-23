Igor Tudor'un sözleşmesine konan maddeler Mustafa Cengiz'i şok etti

Karabükspor’dan gelirken kendisi için 150 bin euro tazminat ödenen Igor Tudor’un sözleşmesine 400 bin euro’luk tazminat bedeli konulduğu iddia edilmişti…

Başkan Mustafa Cengiz’in açıkladığı “Tudor bize 1.5 milyon euro’luk dava açtı” sözleri ise şok etti…

Çünkü geçen sezon 400 bin euro, bu sezonu bitirse 1 milyon euro kazanacak olan Hırvat teknik adamın talep ettiği rakam 1.5 yıllık hak edişinden daha fazla bir rakam olması dikkat çekti. Galatasaray’ın Tudor’u anlaşarak değil tek taraflı gönderdiği, geçen sezon kendisine ödediği 400 bin euro ve bu sezonun ilk yarısından hak edişi olan 500 bin euro’nun ödenerek anlaşmanın sona erdirildiği ortaya çıktı.

Tudor’un Türk avukatı ise bunun yanı sıra anlaşmanın 1 yıllık olduğunu, Avrupa’da ligler devam ederken müvekkelinin bir kulüp bulmasının zor olduğu için ikinci yarıdaki hak edişi olan 500 bin euro’yu istedi.

Ayrıca tek taraflı sözleşme feshi nedeniyle müvekkillerinin spor kamuoyu önünde haksızlığa uğradığını, küçük düşürüldüğünü dünyanın hiçbir yerinde sezon ortasında liderin 1 puan geriside bir teknik adamın bu tarz bir görevden almaya rastlanmadığını iddia ettiler.

Avrupa’daki diğer teknik direktör anlaşmalarından maddeleri de kullanarak bu tarz tek taraflı sözleşme fesihlerinde kulüplerin anlaşmalı oldukları teknik direktörlere en azından 1 yıllık anlaşma karşılığını tazminat olarak verdiklerini örnek gösterdiler.

ŞAMPİYONLUK GELİRSE TUDOR’A PRİM VERİLECEK Mİ?

Bu arada işin ilginç yanı ise sözleşmesinde “ligi ilk 2'de bitirmesi halinde sözleşmesi 1 yıl uzar. Şampiyonluk primi 500 bin euro’dur. Şampiyonalar Ligi’ne kalınması durumunda 400 bin euro’luk prim almaya hak kazanacaktır” ibaresi bulunan Tudor’un Galatasaray’a sezon sonunda bir dava daha açabileceği kulübe iletildi.

Hırvat teknik adamın Türk avukatı kulübe gönderdiği uyarı mektubunda, “Galatasaray’ın başarısında müvekkilimin başarısı gözardı edilemez. Sezon sonunda yeni davalarla yüzsüze kalmamak açısından sizi ikale yapmaya davet ediyorum” uyarısında bulunduğu bildirildi.

UEFA BU HAFTAKİ EVRAKTA TUDOR SAVUNMASINI BEKLİYOR

Igor Tudor’un açtığı dava öyle kritik bir dönemde geldi ki, UEFA ile FFP görüşmelerinin devam ettiği ve sürekli olarak karşılıklı evrak alışverişi yapılan döneme rastladı…

(Fotospor)