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Igor Tudor'un Trezeguet korkusu ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kasımpaşa karşılaşması öncesi futbolcularına uyarılarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı, Kasımpaşa'nın kontrataklarından çekiniyor.

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Galatasaray, bugün sahalarında Kasımpaşa’yı mağlup edip Antalya beraberliğinin olumsuz etkilerini üzerinden atmak istiyor. Antalya maçında yaptığı oyuncu değişiklikleri tartışılan teknik direktör Igor Tudor’un da Kasımpaşa maçını büyük bir fırsat olarak gördüğü öğrenildi. 

‘TREZEGUET’Yİ DURDURUN’ 

Rakiplerinin ilk 4 haftalık performansını analiz eden Hırvat hocanın, oyuncularını uyararak “Kasımpaşa savunmada çok disiplinli bir takım. Trezeguet, Murillo ve Neumayr gibi tehlikeli oyunculara sahipler. Trezeguet’yi durdurmamız lazım. Kontrataklara karşı önlem almalıyız. Hücumdayken arka tarafı boş bırakmayın. Rakibimizin hızlı oyuncuları var” dediği bildirildi.

Lige iyi başlamalarına rağmen Antalya’da berabere kalınca bir anda baskı oluştuğunu da belirten genç antrenör, “Bu maçı kazanarak yeniden gerçek gücümüzü gösterelim” ifadeleriyle öğrencilerini ateşlemeye çalıştı.

(Habertürk)

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