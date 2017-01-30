Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Advocaat sıkıyönetim ilan etti!

Fenerbahçe'de Kayserispor karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet Dick Advocaat'ı sinirlendirdi. Hollandalı teknik adam, Samandıra'da sıkıyönetim ilan etmeye hazırlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kayserispor'a deplasmanda 4-1 yenilerek sezonun en ağır mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat maçın ardından oyuncularına sert eleştiriler yaptı.

Sezonun en kötü futbolunu oynadıklarını kaydeden Hollandalı teknik adam özellikle Salih Uçan ve Fernandao'ya yüklendi.

Salih ve Fernandao'ya eleştiri

Advocaat, rakip sahada baskı istememesine rağmen Salih ve Fernandao'nun bu talimatı yerine getirmemesi nedeniyle, "Maç öncesinde ileride baskı yapmayacağımızı konuşmamıza rağmen rakip alanda kalıp orta alanı boş bıraktınız. Top Kayserispor'dayken yapmanız gereken belliydi ancak bunu yerine getirmediniz" sözleriyle eleştirdi.

Beşiktaş maçı belirleyici olacak

Diğer oyuncuları da bir an önce toparlanmaları gerektiği yönünde uyaran Dick Advocaat'ın, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçından alınacak sonuca göre daha sert önlemler için düğmeye basacağı öğrenildi.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisine kadar çok yoğun bir çalışma programı hazırlayacak olan Dirk Advocaat, Samadıra'da sıkıyönetim ilan etmeye hazırlanıyor.

beİNSports

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
3 kişinin öldüğü otobüs kazası güvenlik kamerasında

3 kişinin öldüğü otobüs kazası güvenlik kamerasında

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Trump'a kızdı 20 yıllık projesini iptal etti

Trump'a kızdı 20 yıllık projesini iptal etti

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA