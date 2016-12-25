İki yıldız birbirinin üzerine yürüdü! Maç sonu kavga
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası soyunma odası karıştı. Sarı-kırmızılı futbolculardan Yasin Öztekin ile Bruma arasında pas kavgası çıktı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılı ekip, rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Mücadele sonunda ise Galatasaray soyunma odasında tartışma yaşandı. Bruma ile Yasin Öztekin arasında pas kavgası çıktı. İki futbolcu birbirini üzerine yürüdü ve soyunma odasında tansiyon yükseldi.
İkilinin tartışmasını Ayhan Akman ve Jan Olde Riekerink araya girerek büyümesini önledi.
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