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Sabri ile Igor Tudor arasında kavga!

Başakşehir maçının kadrosuna alınmayan Sabri Sarıoğlu ile Igor Tudor arasında sert bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

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Başakşehir karşısında alınan 4-0'lık hezimet Galatasaray'da moralleri alt-üst ederken, maç öncesi yaşananlar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Karşılaşmadan bir gün önce yapılan toplantıda kendisiyle birlikte Sneijder ve Podolski'nin maç kadrosunda olmadığını gören Sabri Sarıoğlu, çileden çıktı. Teknik direktör İgor Tudor'a yönelen tecrübeli futbolcu, "Ne yapmaya çalışıyorsun, amacın ne?" diye sordu. Hırvat teknik adam da, "Burada patron benim" cevabını verdi.

SİNİRLENDİ, KAMPI TERK ETTİ

Hırvat teknik adamın yanıtının ardından, "Ne meraklıymışsın patron olmaya" diye söylenen Sabri'nin, adının 18 kişilik kadroya da yazılmasını istemeyerek, kampı terk ettiği öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcunun bu hareketinin ardından diğer oyuncular suskun kalırken, İgor Tudor'un da yaşananlara bir hayli sinirlendiği ifade edildi.

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