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Aziz Yıldırım 'Hakem tehdidi' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi

Adanaspor maçının devre arasında koridora inerek hakem odasının önünde Serkan Çınar ve yardımcılarına tehditler savuran Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 17.01.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları açıklandı.
 
AZİZ YILDIRIM'IN PFDK'YA SEVKİ İŞTE BÖYLE DUYURULDU
 
TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada Fenerbahçe taraftarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ve Aziz Yıldırım’ın ise hakem soyunma odası koridorlarındaki hakaretleri ve tehdidi nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği duyuruldu.
 
Açıklama şöyle;
 
“FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimata aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 4/a maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,
 
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM’ın aynı müsabakadaki “hakem soyunma odası koridorlarındaki hakaretleri ve tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrasında basın mensuplarına yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. ve 39. maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine,
 
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALAEDDİN YILDIRIM’ın aynı müsabakadaki “hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca ve “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,
 
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi TANER AYBAR’ın aynı müsabakadaki “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

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