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Ver Abobakar'ı al Laurent Depoitre'yi

Portekiz kulübü Porto Beşiktaş'a kiralık olarak verdiği Aboubakar'ı geri isteyip siyah beyazlı yönetime Laurent Depoitre'yi teklif etti.

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Vincent Aboubakar'dan istediği performansı şu ana kadar alamayan Beşiktaş, forvet arayışlarını sürdürürken Siyah Beyazlılar'a Aboubakar'ın takımı Porto'dan flaş bir öneri geldi. 
 
Kiralık değişimi...
 
Portekiz ekibi Kara Kartal'a yaptığı teklifle Aboubakar'ın kendilerine geri dönderilmesini ve bunun karşılığında 28 yaşındaki 1,91'lik forvet Laurent Depoitre'ın yine kiralık olarak verilmesini önerdi. 
 
Henüz cevap yok
 
Beşiktaş'ın transfer değişimi konusunda Porto'ya henüz net bir cevap vermediği, Şenol Güneş'in son kararının beklendiği öğrenildi. 
 
Güneş'in istediği tarz!
 
Şenol Güneş'in uzun zamandır Gomez gibi uzun boylu bir pivot santrfor istediği biliniyor. Tecrübeli teknik adam bu yüzden Belçikalı forvete sıcak bakabilir. 
 
Laurent Depoitre bu sezon Porto'yla çıktığı 15 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 

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