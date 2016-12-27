İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın bonservisini belirledi
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray'ın istediği kaydedilen Ahmet Çalık'ın bonservisini belirledi: 5 milyon euro.
Galatasaray'ın transfer çalışmalarında bulunduğu iddia edilen Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'nden ilk açıklama geldi.
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, "3 gün içerisinde belli olur. Galatasaray'ın ilgisi varmış. Beni arayacaklarını söylediler. Tabii ki müzakere yaparız. Bizim tavrımız net. Parayı veren düdüğü çalar. Ahmet Çalık için 5 milyon Euro istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'ne 1,2 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ve oyuncunun da Galatasaray'da oynamak istediği kaydediliyor.
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