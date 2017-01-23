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İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı

Dün hayatını kaybeden Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav, son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Gençlerbirliği'nin 38 yıllık Başkanı İlhan Cavcav, Ankara'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 
 
Cenaze namazına Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, siyasiler ve spor camiasının önde gelen isimleri katıldı.
 
Evinde dengesini kaybederek düşerek beyin kanaması geçiren Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İlhan Cavcav için ilk tören kulüp tesislerinde yapıldı. Buradaki törenin ardından Cavcav'ın naaşı cenaze namazı kılınmak üzere Kocatepe Camii'ne getirildi. 
 
Cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yanı sıra, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mustafa Denizli, Erman Toroğlu, İbrahim Üzülmez ile Gençlerbirliği futbolcuları ve spor camiasının önde gelen isimleri katıldı
.
TABUTUNA GENÇLERBİRLİĞİ FORMASI ÖRTÜLDÜ
 
Efsane Başkan Cavcav'ın tabutuna ömrünü adadığı Gençlerbirliği'nin forması örtüldü. Öte yandan Gençlerbirliği oyuncuları ve Ankara seğmenleri Cavcav'ın tabutunun başında bekledi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi. Bir süre omuzlarda taşınan Cavcav'ın naaşı cenaze aracına koyulmasının ardından toprağa verilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı'na götürüldü.
 
BAŞBAKAN YILDIRIM GENÇLERBİRLİĞİ ATKISI AÇTI
 
Öte yandan Başbakan Yıldırım, cami avlusunda bekleyerek cenaze aracının geçişini izledi. Cami avlusunda vatandaşlarla fotoğraf çektiren Başbakan Yıldırım, makam aracına binerken Gençlerbirliği atkısı açtı.

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