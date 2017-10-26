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İlhan Mansız, Şenol Güneş'in yardımcısı olacak

Tamer Tuna'nın Göztepe'yle anlaşmasından sonra Şenolş Güneş'in yanına yeni bir yardımcı arayan Beşiktaş İlhan Mansız'ı gündemine aldı.

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Süper Lig'de istenilen sonuçların alınmaması üzerine Beşiktaş’ta gözler üst üste oynanacak Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe deplasman maçlarına çevrildi. Yönetim, ligin iki tehlikeli deplasmanından galibiyetle dönülmesi halinde, şampiyonluk ateşinin yeniden yanacağını görüşünü paylaştı.

Aytemiz Alanyaspor’un  golcü bir takım olduğunu hatırlatan siyah-beyazlı yöneticiler,  Göztepe maçı da dahil olmak üzere iki karşılaşmada kayıp olmaması gerektiğinin altını çizdiler. 

YARDIMCI MANSIZ MI OLACAK?

Beşiktaş'ın başarısında büyük rol oynayan ve Göztepe'de de istikrarı yakalayan Tamer Tuna'nın gitmesiyle yardımcısı kalmayan Şenol Güneş'in bu sezonu böyle tamamlayacağı öğrenildi. Ancak yönetim önümüzdeki sezon mutlaka Şenol Güneş'in yanına birinin getirilmesini kararlaştırdı. Yöneticiler arasında, Fikret Orman'ın da destek verdiği İlhan Mansız isminin gündeme getirildiği belirtildi.

 

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