Tuzlaspor'u 4-1'le geçen Sivasspor kupada çeyrek finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor deplasmanda Ümit Davala'nın çalıştırdığı Tuzlaspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
- Skorer
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Tuzlaspor'u İstanbul'da 4-1'lik sonuçla devirdi, ilk çeyrek finalist oldu.
Tuzla Belediye Stadı'ndaki karşılaşmaya fırtına gibi giren Sivasspor, 13'te Hakan Arslan ve 33'te Adem Koçak'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da atak futbolunu sürdüren konuk ekip, 56 ve 57'de Ergin Keleş'in sayılarıyla farkı 4'e çıkardı: 0-4. 70'te ev sahibi ekip adına Ozan Babakelle'nin golü skoru belirledi: 1-4.
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