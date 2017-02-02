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Kerim Frei ilk maçında maçın adamı seçildi!

İngiltere Championship'in 29. haftasında sahasında Reading'e 1-0 mağlup olan Birmingham'da yeni transfer Kerim Frei gösterdiği performansla göz doldurdu.

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Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 23 yaşındaki futbolcu dripling ve şut özellikleriyle taraftarları adeta mest etti.

Kerim Frei, Reading maçında gösterdiği performansla Birmingham taraftarları tarafından mücadelenin adamı seçildi.

Devre arası transfer döneminde 2 milyon 250 bin euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan İngiliz ekibine imza atan Kerim Frei bu sezon bir türlü Şenol Güneş'in istediği performansı gösterememişti.

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