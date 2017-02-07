İlk maçında Oscar'lık performans!
Shanghai SIPG'in Chelsea'den 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında aldığı Oscar, yeni takımıyla çıktığı ilk resmi maçında gol attı
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında Çin'in Shanghai SIPG takımı, sahasında Tayland temsilcisi Sukhothai'yi 3-0 mağlup ederek gruplara yükseldi.
Shanghai kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 34. dakikada Oscar, 39. dakikada Elkeson ve 58. dakikada Kiattisak Toopkhuntod kendi kalesine kaydetti.
Shanghai SIPG'in Chelsea'den 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Oscar, yeni takımıyla çıktığı ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.
Portekizli Andre Villas-Boas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shanghai ekibi, Asya Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Güney Kore'nin Seoul, Japonya'nın Urawa Red Diamonds ve Avustralya'nın Western Sydney Wanderers takımlarıyla mücadele edecek.
Ntvspor
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