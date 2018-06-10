İlk randevu Moyes'la

KANARYA transfer çalışmalarına resmen başlayabilmek için önceliği teknik adama çevirdi. Sportif Direktör Damien Comolli, Aykut Kocaman ile yaptığı görüşmenin ardından İngiltere’e uçtu. Comolli’nin hedefindeki ilk ismin David Moyes olduğu öğrenildi. Everton ve Manchester United gibi takımlarda görev yapan 55 yaşındaki İskoç teknik adam son olarak West Ham United’ı çalıştırdı.

MOYES KAPIYI KAPATMADI

Comolli’nin masaya oturduğu Moyes ile sıkı bir pazarlığa tutuştuğu ancak şu ana kadar olumlu bir cevap alamadığı öğrenildi. Comolli’nin birkaç gün içinde hoca konusunu bitirmeyi planladığı belirtilirken, Moyes’in prensipte Fenerbahçe’ye karşı olumsuz bakmadığı ve kapıyı kapatmadığı öğrenildi. Fransız direktörün İngiltere’den tekrar İstanbul’a döndüğünde yeni hocanın belli olacağı kaydedildi.

LİSTEDE 4 İSİM DAHA VAR

Öte yandan Moyes ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonçlanması halinde Comolli’nin listesinin ikinci sırasında Juande Ramos’un bulunduğu kaydedildi. En son Malaga kulübünü çalıştıran ve son iki yıldır takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adamın, yeni bir sayfa açmak için Fenerbahçe’ye gelebileceği ifade edildi. Kanarya’nın gündeminde ayrıca İtalyan Sarri , Fransız Laurent Blanc, Buvak ve Luis Enrique gibi isimler yer alıyor.