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İlkay Gündoğan: Kendime hakaret ettirmeye izin vermek istemem

Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli futbolcusu İlkay Gündoğan, kendisine karşı gösterilen tepkilerin ve özellikle kişisel hakaretlerin kendisini incittiğini söyledi.

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İlkay Gündoğan, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, Almanya  Milli Takımı'nın diğer Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil ile Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerini değerlendirdi ve  Alman kamuoyundan kendilerine yönelik yapılan ağır eleştirilere cevap verdi.

Almanya Milli Takımı kampında konunun konuşulduğunu, takım  arkadaşlarının bu buluşmanın nasıl gerçekleştiğini bilmek istediklerini anlatan  İlkay, "Gerçekten çok fazla açıklama yapmak zorunda değildik." ifadelerini  kullandı.

Londra'da, Türkiye'den gelenlere bursların verildiği bir etkinliğe  davet edildiklerini ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, "Premier Lig'de oynayan tüm  Türk kökenli futbolcular davetliydi. Bu kapsamda bu buluşma gerçekleşti ve fotoğraflar çekildi." değerlendirmesinde bulundu.

Alman kamuoyunda kendilerine yönelik eleştirileri değerlendiren İlkay  Gündoğan, "Tepkiler beni incitti, özellikle kişisel hakaretler. Çünkü  Mesut  Özil'e ve bana karşı öne sürülen bir takım iddiaların yüzde yüz doğru olmadığını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Mesut Özil ile Almanya'da özellikle son yıllarda entegrasyona çok  destek verdiklerine işaret eden İlkay Gündoğan, "Biz, göçmen kökenlilerin  oranının yüksek olduğu Gelsenkirchen'de doğduk ve büyüdük. Şimdi bizim uyum sağlamadığımız ve Alman değerleriyle yaşamadığımız şeklinde gösterilmemiz benim için ağır bir darbeydi." değerlendirmesini yaptı.

Her zaman eleştiriye açık olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Her  insanın kendi görüşü vardır. Bundan dolayı ifade özgürlüğü var.  Ben bunu  savunuyorum. Bunu Almanya'da tamamen normal buluyoruz. Almanya'da doğup büyüdüğüm  için kendimi bundan dolayı ayrıcalıklı hissediyorum. Buna eleştirilere cevap vermek de dahildir. Ancak kendime hakaret ettirmeye izin vermek de istemem."  yorumunda bulundu.

İlkay Gündoğan, buluşmada siyasi bir mesaj vermenin söz konusu  olmadığını ifade ederek, "Türk kökenimiz nedeniyle Türkiye ile çok güçlü bağlarımız var." açıklamasını yaptı.

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